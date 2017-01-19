تعرض الفنان المصري عادل إمام لوعكة صحية، بسبب الطقس البارد الذي تشهده البلاد حاليا.

الفنان المصري أصيب بنزلة برد شديدة، فنصحه الأطباء بالبقاء في المنزل ووقف تصوير مسلسله الجديد “عفاريت عدلي علام”، إلى أن يتعافى تماما.

الزعيم لم يستمع إلى نصائح الأطباء، وأصر على استكمال تصوير مشاهده بالمسلسل حتى لا يؤثر على الجدول الزمني الذي تم وضعه له، حتى يتمكن من الانتهاء من تصوير المسلسل قبل حلول شهر رمضان القادم.

يذكر أن مسلسل “عفاريت عدلي علام” من تأليف يوسف معاطى، وإخراج رامي إمام، وإنتاج تامر مرسي، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم هالة صدقي وغادة عادل ومي عمر، وغيرهم.