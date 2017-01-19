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الموافقة على إقامة مجرز آلي من أموال التبرعات بمنوف
مجزر الي

الموافقة على إقامة مجرز آلي من أموال التبرعات بمنوف

الخميس، 19 يناير 2017 05:56 م
خاص- محيط

وافق محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط، على إقامة مجزر على مساحة 500 متر مربع تبرعًا بقرية “سدود” مركز منوف.

وقال المحافظ - في تصريحات اليوم الخميس - إن إقامة المجزر بالقرية يساهم في توفير اللحوم والذبائح اللازمة لأبناء القرية تحت إشراف الطب البيطري، موجهًا بسرعة إتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتسليم والتسلم ، ووضع جدول زمني للانتهاء من تنفيذ المجزر للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرية.

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