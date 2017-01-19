الموافقة على إقامة مجرز آلي من أموال التبرعات بمنوف

وافق محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط، على إقامة مجزر على مساحة 500 متر مربع تبرعًا بقرية “سدود” مركز منوف.

وقال المحافظ - في تصريحات اليوم الخميس - إن إقامة المجزر بالقرية يساهم في توفير اللحوم والذبائح اللازمة لأبناء القرية تحت إشراف الطب البيطري، موجهًا بسرعة إتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتسليم والتسلم ، ووضع جدول زمني للانتهاء من تنفيذ المجزر للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرية.