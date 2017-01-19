إطلاق "طائرة تكسي" في بريطانيا هذا العام

يجري التخطيط لإطلاق أول خدمة طيران (على غرار أوبر) في بريطانيا هذا العام، ستسمح للأشخاص طلب الطائرات عبر هواتفهم.

وتتيح هذه الخدمة طلب طائرة “تكسي” عبر تطبيق على الإنترنت بأقل من 55 جنيه إسترليني، ومن المقرر أن تحضر الطائرة في غضون 30 دقيقة من بداية الحجز.

ومن المتوقع أن تبدأ شركة الطيران Waves بتسيير رحلاتها التجارية في شهر يوليو/تموز، حيث يأمل المصمم بإتاحة استخدام هذه الطائرات في جميع أنحاء بريطانيا في المستقبل.

وقال نيك ماغلوشيتي، مالك شركة Waves: “سوف نقوم بتشغيل رحلات منتظمة ورحلات الحجز المسبق، وعندما يقوم المستخدم بحجز رحلة سيُطرح عليه سؤال عما إذا كان يرغب بأن يشاركه أشخاص آخرون نفس الرحلة”.

وأضاف نيك موضحا: “وفي حال موافقة المستخدم على مشاركة آخرين الرحلة، ستقوم الشركة بإضافة الرحلة إلى الجدول الزمني ليتمكن المستخدمون الآخرون من تسجيل الحجز على نفس الرحلة”.

وقالت الشركة، لقد أُطلق المشروع وهو بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني وسيشغل الرحلات ضمن بريطانيا من جيرسي وغيرنسي. هذا وستُستخدم 3 طائرات (مزودة بـ 14 مقعدا) في البداية لنقل عملاء من عداد رجال الأعمال.

وستوفر خدمة الرحلات الجديدة ميزة الربط بين الجزر، وكذلك إتاحة التنقل إلى جنوب بريطانيا وفرنسا. ويقول ماغلوشيتي إن المشروع يحظى بدعم من مستثمرين في جيرسي وغيرنسي.

وتأمل الشركة بتشغيل الطائرات الثلاث اعتبارا من شهر أغسطس/آب، كما يوجد مخطط لشراء طائرات أكبر في الربع الأول من عام 2018، وتشغيل رحلات إلى أماكن مثل مراكش أو باريس أو جنوب فرنسا.