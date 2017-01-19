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تونس تصعد لدور الـ16 بكأس العالم لكرة اليد بفوز كبير على أنجولا
تونس - اسبانيا - كرة يد

تونس تصعد لدور الـ16 بكأس العالم لكرة اليد بفوز كبير على أنجولا

الخميس، 19 يناير 2017 05:46 م
محيط - أحمد عبد الخالق

صعد المنتخب التونسى لكرة اليد لمنافسات إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا بفرنسا، عقب فوزه على نظيره الأنجولى بنتيجة 43-34 فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم /الخميس/ على صالة ارين دو ميتز فى الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية للبطولة.
وانتهي الشوط الاول بتقدم المنتخب التونسى بنتيجة 23-16، وواصل تفوقه علي المنتخب الانجولى في الشوط الثاني لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 43-34.
وبتلك النتيجة صعد المنتخب التونسى لدور ال 16 برصيد 4 نقاط فى المركز الرابع فى ترتيب المجموعة خلف كل من على الترتيب اسبانيا وسلوفانيا ومقدونيا، بينما ودع كلا المنتخبين الايسلندى والانجولى منافسات البطولة بعد تذيلهما المركزين الخامس والسادس برصيد 3 وصفر نقاط.

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