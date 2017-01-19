توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الخميس، قدرها 3800 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الأربعاء تخفيض أية أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد في نشرته اليومية، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 24200 ميجاوات، وهو نفس وقت الذروة أمس الأربعاء، الذي بلغ فيه الحمل الأدنى 16325 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم، باللون الأخضر منذ منتصف الليل وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يُذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.