وزير القوى العاملة: تعميم منظومة الشباك الواحد للخدمات الجماهيرية بالوزارةالخميس، 19 يناير 2017 05:47 م
وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، بضرورة الانتهاء من تفعيل منظومة الشباك الواحد للخدمات الجماهيرية التي تقدم بديوان عام الوزارة بمدينة نصر في أسرع وقت ممكن حرصا علي حسن تنظيم العمل وتيسيرا علي المواطنين.
وقال سعفان إن الوزارة بدأت في تخصيص مكان بالديوان العام يجري تنفيذه حاليا به أماكن لاستقبال المواطنين تليق بالتعامل مع الجمهور في سهولة ويسر وإنسيابية العمل بهذا النظام وتعريف الجمهور به، مما يساعد علي حسن سير العمل والسرعة في إنجاز الخدمات الجماهيرية المطلوبة.
وأوضح الوزير أن المكان المخصص للشباك الواحد لخدمة المواطنين به أيضا مكان لتلقي الشكاوي العمالية في مختلف مجالات الوزارة، والرد علي استفسارات المواطنين، دون الحاجة للمواطن للانتقال للإدارة المختصة، حيث سيكون هناك ضابط اتصال يقوم بتزويد الموظف المسئول عن شباك الاستفسارات بالرد علي أي استفسار للمواطن، فضلا عن تخصيص أحد الموظفين لمتابعة الشكاوي والردود عليها سواء كانت لمديريات القوي العاملة بالمحافظات أو إدارات ديوان عام الوزارة.
وأكد الوزير أن الوزارة لا تألو جهدا في تقديم الخدمات الجماهيرية الخاصة بها في أفضل صورها مع حسن معاملة المواطنين وإرشادهم وتقديم المشورة لهم في كافة نواحي العمل بها.
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