بث مباشر.. مشاهدة ديربي شمال أفريقيا بين تونس والجزائر في الـ"كان"

يواجه منتخب الجزائر مساء اليوم نظيره منتخب تونس , وذلك ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية ( الجابون 2017 ) , في اللقاء الذي سيقام على ملعب ” فرانسيفيل ” .

ويتقاسم منتخبي الجزائر وزيمبابوي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد نقطة , في حين يقبع منتخب تونس رابعاً بدون رصيد , ويتصدرالسنغال المجموعة برصيد 3 نقاط ,