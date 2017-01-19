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الخميس 19 يناير 2017 04:53 مساءً
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بث مباشر.. مشاهدة ديربي شمال أفريقيا بين تونس والجزائر في الـ"كان"
تونس والجزائر

بث مباشر.. مشاهدة ديربي شمال أفريقيا بين تونس والجزائر في الـ"كان"

الخميس، 19 يناير 2017 05:52 م
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يواجه منتخب الجزائر مساء اليوم نظيره منتخب تونس , وذلك ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية ( الجابون 2017 ) , في اللقاء الذي سيقام على ملعب ” فرانسيفيل ” . 

ويتقاسم منتخبي الجزائر وزيمبابوي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد نقطة , في حين يقبع منتخب تونس رابعاً بدون رصيد , ويتصدرالسنغال المجموعة برصيد 3 نقاط ,

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