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أبو ريدة يعقد جلسة طارئة مع الجهاز الفني للفراعنة قبل مواجهة أوغندا
رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني ابو ريدة

أبو ريدة يعقد جلسة طارئة مع الجهاز الفني للفراعنة قبل مواجهة أوغندا

الخميس، 19 يناير 2017 05:47 م
محيط - أحمد عبد الخالق

قرر هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، عقد جلسة طارئة مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر مساء ، اليوم الخميس ، في مقر إقامة المنتخب بمدينة بورت جنتيل الجابونية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أوغندا يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون، وذلك بعد تعادل الفراعنة في اللقاء الأول بالبطولة مع مالي بدون أهداف.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة مناقشة استعدادات المنتخب لمباراة أوغندا القادمة، والتأكيد على ضرورة تحقيق الفوز من أجل تصحيح مسار الفراعنة في المسابقة القارية، والتجهيز بشكل جيد للقاء غانا القوي في ختام منافسات الدور الأول للبطولة.

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