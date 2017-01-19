وصلت إلى مطار الأقصر الدولي، اليوم الخميس، أربع رحلات شارتر مباشر من المطارات الألمانية تقل 660 سائحًا ألمانيًا؛ لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالأقصر.

وصرح مصدر مسئول بمطار الأقصر الدولي، وأشار إلى وصول الرحلات الأربع إلى مطار الأقصر الدولي على التوالين، وعلى متنها 660 سائحًا ألمانيًا.

وأوضح أن أولى الرحلات الشارتر المباشر المقررة بالجدول الأسبوعي وصلت قادمة من مطار ميونخ الدولي، وأقلت على متنها 140 سائحًا ألمانيًا ، والرحلة الثانية من مطار دو سلدروف الدولي، أقلت 120 ، والثالثة والرابعة على التوالي من مطاري فرانكفورت الدولي، وشونفيلد الدولي وأقلا 400 ألماني لزيارة المناطق الأثرية والسياحية بالبر الغربي والشرقي بالمحافظة.

من جانبه، قال طلعت العديسي مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة إن السائحين الألمان سيقومون خلال تواجدهم بالمحافظة بزيارة معبد الملك توت عنخ آمون والملكة حتشبسوت ومدينة هابو والعمال ووادي الملوك والملكات وتمثالي ممنون بالبر الغربي بالمحافظة وبزيارة لمعبد الكرنك ومعبد الأقصر ومتحفي التحنيط والأقصر بالبر الشرقي بالمحافظة، لافتًا إلى أن الوفود الألمانية ستنظم لهم عروض خاص للصوت والضوء على البحيرة المقدسة بمعابد الكرنك التاريخية شمال مدينة الأقصر.

وأكد العديسي أن الأقصر تشهد رواجًا سياحيًا، وزيادة في أعداد السائحين من مختلف الجنسيات العالمية خلال الأيام الحالية لقضاء الأجازات السنوية وسط الآثار والحضارة الفرعونية والجو الرائع بمدينة الأقصر التي تمتلك ثلثين آثار العالم بالبرين الغربي والشرقي.