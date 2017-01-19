أكد مساعد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، يان إيجلاند، أنهم يواجهون بيروقراطية كبيرة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، لافتا إلى منع ادخال هذه المساعدات في بعض مناطق.

قال إيجلاند -خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية اليوم الخميس- “إنه على الرغم من وقف الأعمال القتالية في بعض أجزاء سوريا، فإن مناطق أخرى تشهد اشتباكات وأدت تلك الاشتباكات لنزوح المزيد من الأشخاص”، مشيرًا إلى منع وصول تلك المساعدات الإنسانية لبعض المناطق.

وأشار إيجلاند إلى أن شهري ديسمبر ويناير كانا الأسوء في عملية إيصال المساعدات بسوريا.. موضحًا أنه تم سماح خلال الشهر الجاري بإيصال مساعدات لنصف عدد السكان الذي طلب إيصال المساعدات إليهم.. وتم رفض 5 مواقع بشكل كامل من بينها وادي بردى.

وأضاف المسئول الأممي “إنه تم الحصول على موافق للخطة الشهرية الحالية.. لكننا نواجه حاليًا الكثير من التعقيدات والروتين في سوريا ، ونعمل على محاولة كسره بشتى الطرق”.