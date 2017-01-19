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إحباط محاولة تسلل 18 شخصا إلى ليبيا عبر السلوم
المتحدث العسكري ـ ضبط 268 مهاجرا غير شرعي بالسلوم وشلاتين ـ حرس الحدود‎

إحباط محاولة تسلل 18 شخصا إلى ليبيا عبر السلوم

الخميس، 19 يناير 2017 05:41 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح بالاشتراك وقوات حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية، اليوم الخميس، من إحباط محاولة تسلل 18 شخصا من 3 محافظات مصرية، وذلك حال شروعهم في مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية بالسلوم.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري، إخطارا بضبط 18 شخصا بينهم 11 من المنيا و4 من الدقهلية و3 من أسيوط، وذلك حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية.

وقامت الأجهزة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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