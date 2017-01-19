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الجيش الكوري الجنوبي يؤكد استعداده لمواجهة الصواريخ الكورية الشمالية
الجيش الكوري

الجيش الكوري الجنوبي يؤكد استعداده لمواجهة الصواريخ الكورية الشمالية

الخميس، 19 يناير 2017 05:36 م
وكالات

ذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أنها تعتقد أن كوريا الشمالية قادرة على إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات في الوقت والمكان الذي يختاره قادة النظام الشمالي.
وقال مصدر مسؤول في هيئة الأركان المشتركة -في تصريحات نقلتها الإذاعة الكورية (كي بي إس) اليوم الخميس- إن الجيش يراقب عن كثب تحركات بيونج يانج، من خلال التعاون الاستخباراتي مع الولايات المتحدة.
كانت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب قد ذكرت اليوم أن المخابرات الكورية والأمريكية قد رصدت علامات على تطوير بيونج يانج صاروخين جديدين، يفترض أنها من الصواريخ العابرة للقارات.
وأشارت التحليلات إلى أن طول الصواريخ الجديدة يبلغ 15 مترًا، أي أقصر من الصواريخ الكورية الشمالية العابرة للقارات من طراز “كيه إن -08” ونسختها المطورة “كيه إن 14”.
وفي السيلاق ذاته، قال مصدر عسكري كوري جنوبي، إن كوريا الشمالية تطور صواريخ جديدة عابرة للقارات، وقد تختبرها في أي وقت.
وأوضح المصدر -في تصريحات للإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)- أن الولايات المتحدة الأمريكية والقوات المسلحة في كوريا الجنوبية أكدتا أن كوريا الشمالية نشرت صاروخين عابرين للقارات لم يظهرا في وسائل الإعلام من قبل.

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