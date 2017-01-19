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ضبط ورشة لتقليد أختام المصالح الحكومية بالجمالية
اختام

ضبط ورشة لتقليد أختام المصالح الحكومية بالجمالية

الخميس، 19 يناير 2017 05:38 م
خاص- محيط

ضبطت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم خلال حملة مكبرة على الأسواق ورشة لتقليد الاختام الخاصة بالمصالح الحكومية في منطقة الجمالية.

وأوضحت الوزارة -في بيان لها - أن الحملة ضبطت 4 أختام مقلدة لإحدى المصالح الحكومية وتمت مصادرتها والقبض على صاحب الورشة وتسليمه لقسم الجمالية والنيابة العامة للتحقيق، وأكدت أن الحملة ستتواصل على الورش والمصانع والمحلات لضبط الأسواق.

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