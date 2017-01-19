شتاينماير يرحب بتصورات الحكومه البريطانيه للخروج من الاتحاد الاوربيالخميس، 19 يناير 2017 06:36 م
قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير في تصريحان نشرت اليوم الخميس على صفحة الخارجية الالمانية، معقبا على خطاب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن التصورات البريطانية بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي ، لقد مرت الآن سبعة أشهر منذ أن تم الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أنه لا توجد حتى الآن صيغة للخروج البريطاني ذاك، لذلك فإننا نرحب بما أعلنته رئيسة الوزراء البريطانية من تصورات حكومتها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، مما أضفى أخيرًا شيئًا من الوضوح على الخطط البريطانية. لقد أكدت على أن بريطانيا العظمى تطمح في شراكة إيجابية وبناءة، وهذا أمر جيد.
وأضاف ونحن أيضًا نرغب في علاقة تكون قدر الإمكان جيدة ووثيقة وتقوم على الثقة ونتمنى إجراء مفاوضات ترمي إلى تحقيق هذا الهدف، ولكن سيظل هدفنا متمثلًا في بدء المفاوضات فقط عندما تعلن بريطانيا العظمى رغبتها في الخروج بصورة رسمية.
واشار إلى إنه من صالح ألمانيا ومن صالح أوروبا تعزيز تماسك الاتحاد الأوروبي بأعضائه السبعة والعشرين والحفاظ على وحدة السوق الأوروبي الداخلية.”
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