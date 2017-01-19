أكد مصدر أمني بقسم شرطة السرو بدمياط، إن قوات الشرطة احتجزت 3 طلاب من مدرسة السرو الثانوية التجارية، بناء على بلاغ من مدير المدرسة، يتهم فيه الطلبة بالتحرش بطالبات المدرسة بعد خروجهم.

وتم ضبط 3 من الطلبة، وإخطار أولياء أمورهم عن طريق المدرسة، وتحركت بهم القوة إلى قسم شرطة السرو التابعة لمركز الزرقا بدمياط، تمهيدا لعرض المتهمين على النيابة العامة، بعد تحرير محضر شرطي بالواقعة.