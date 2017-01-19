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التشكيلة الرسمية لتونس والجزائر قبل المواجهة الحاسمة بأمم أفريقيا
الاعب-الجزائري-اسلام-سليمان

التشكيلة الرسمية لتونس والجزائر قبل المواجهة الحاسمة بأمم أفريقيا

الخميس، 19 يناير 2017 05:40 م
محيط - أحمد عبد الخالق

استقرّ البلجيكي جورج ليكنز المدير الفني لمنتخب الجزائر، على تشكيل فريقه لمواجهة تونس في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الخميس، من الجولة الثانية لدور المجموعات لأمم إفريقيا 2017.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي: مليك عسلة، ربيع مفتاح، فوزي غلام، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، نبيل بن طالب، عدلان قديورة، ياسين براهيمي، رشيد غزال، رياض محرز، إسلام سليماني.
وانتهت مباراة الجزائر مع زيمبابوي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

على الجانب الآخر أعلن البولندي هنري كاسبرزاك المدير الفني لمنتخب تونس، تشكيل نسور قرطاج لمواجهة محاربو الصحراء
وجاء التشكيل على النحو التالي: أيمن المثلوثي، حمدي النقاز، علي معلول، صيام بن يوسف، أيمن عبد النور، الفرجاني ساسي، محمد أمين عمر، وهبي الخزري، نعيم السليتي، يوسف المساكني، أحمد العكايشي.

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