 Moheet on google
الخميس 19 يناير 2017 04:54 مساءً
روابط سريعة
مقتل عدد من الجنود الصوماليين في هجوم لحركة الشباب
|S|حركة الشباب الصومالية

مقتل عدد من الجنود الصوماليين في هجوم لحركة الشباب

الخميس، 19 يناير 2017 05:20 م

شنت حركة الشباب الصومالية هجومًا على قوات صومالية في إقليم باكول جنوب غربي البلاد.

ونقلت إذاعة (شابيلي) الصومالية عن مصادر قولها إن عددًا من الجنود قتلوا خلال الهجوم دون تحديد عددهم.

ولم يصدر عن المسؤولين العسكريين الصوماليين أي تعليق على الحادث حتى الآن الذي تبنته حركة الشباب المتطرفة.

وشنت حركة الشباب هجمات مماثلة في المنطقة ذاتها من قبل.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3