مقتل عدد من الجنود الصوماليين في هجوم لحركة الشباب

شنت حركة الشباب الصومالية هجومًا على قوات صومالية في إقليم باكول جنوب غربي البلاد.

ونقلت إذاعة (شابيلي) الصومالية عن مصادر قولها إن عددًا من الجنود قتلوا خلال الهجوم دون تحديد عددهم.

ولم يصدر عن المسؤولين العسكريين الصوماليين أي تعليق على الحادث حتى الآن الذي تبنته حركة الشباب المتطرفة.

وشنت حركة الشباب هجمات مماثلة في المنطقة ذاتها من قبل.