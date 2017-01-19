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مدير منتخب مصر ينفي معاقبة اللاعبين ماليا بعد التعادل مع مالي
ايهاب لهيطة

مدير منتخب مصر ينفي معاقبة اللاعبين ماليا بعد التعادل مع مالي

الخميس، 19 يناير 2017 05:18 م
محيط - أحمد عبد الخالق

نفى إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، نية الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب في توقيع عقوبات مالية على لاعبي الفريق عقب التعادل مع مالي بدون أهداف.
وكان منتخب مصر قد افتتح مباريته في كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون، بالتعادل السلبي مع منتخب مالي، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الرابعة للمسابقة.
وتحدثت تقارير صحفية عن قرار كوبر بإلغاء المكافآت التي تنص بها لائحة المنتخب في حالة التعادل، وهي حصول كل لاعب على مبلغ 4 آلاف جنيه في حالة التعادل مع أي منتخب في الدور الأول من البطولة.
وقال إيهاب لهيطة -في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس- إن هذا الأمر ليس له أي أساس من الصحة، مؤكدا أن لائحة منتخب مصر سارية حتى الآن، ولم يتم إجراء أي تعديلات عليها.
وأوضح لهيطة، أن هيكتور كوبر لم يناقش الأمر من الأساس، ولم يبد رغبته في معاقبة لاعبي المنتخب بعد التعادل مع مالي، مؤكدا أن صرف المكافآت للاعبين سيكون بشكل إجمالي بعد عودة بعثة منتخب مصر إلى القاهرة.
وتنص لائحة منتخب مصر، على حصول كل لاعب على مبلغ 16 ألف جنيه في حال الفوز في اي مباراة في الدور الأول من بطولة إفريقيا، ومبلغ 4 آلاف جنيه في حالة التعادل.

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