ضبطت سلطات مطار القاهرة اليوم الخميس راكبًا حاول تهريب أقراص يشتبه بأنها أقراص لعقار الترامادول المخدر ويبلغ وزنها نحو 450 جرام قبل سفره إلى الكويت.

وقالت مصادر بمطار القاهرة إنه أثناء إتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة مع الركاب وتم العثور على العقار مخبأة داخل طائرين مجمدين.

كما تم ضبط راكب آخر حاول تهريب 940 قرص لعقار “تيدول” Tidol المخدر قبل سفره إلى الرياض حيث تم العثور عل المضبوطات مخبأة داخل 3 برطمانات سمن.

ومن جانبه، امر مساعد وزير الداخلية لأمن المطار بأتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الراكبين.