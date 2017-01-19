 Moheet on google
الخميس 19 يناير 2017 05:03 مساءً
روابط سريعة
نقابة المهندسين تصريحات وزير الصحة تهديد صريح للصيادلة
وزير الصحة احمد عماد الدين‎

نقابة المهندسين تصريحات وزير الصحة تهديد صريح للصيادلة

الخميس، 19 يناير 2017 05:14 م

أعلنت نقابة المهندسين ، عن إدانتها لما نشر على لسان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، والذي أشار فيه إلى أن نقابة صيادلة مصر “عليها حكم بالحراسة”، مما اعتبرته “تهديدًا واضحًا” لنقابة مهنية أقر لها الدستور والقانون، بأن جمعيتها العمومية هي وحدها من تقرر مصيرها.
وأضافت في بيان لها اليوم، أن هذا التصريح يعتبر عودة إلى زمن تجاوزته مصر عبر ثورتين عظيمتين، وأعلنت تضامنها الكامل مع نقابة الصيادلة، ضد هذا التصريح، مؤكدة أنها وبما عانته من سنوات الحراسة، استمرت لأكثر من ستة عشر عامًا، أثرت فيها على الحياة النقابية، وناضلت من أجل إنهائها، وبما لاحظته بأن هذا التلويح سبق وأن تكرر من بعض الوزراء، خاصة في الفترة الأخيرة، فأعلنت أنها ستقف بكل ما تتيحه السبل القانونية والنقابية ضد أي محاولة لفرض حراسة على أي نقابة مهنية، إيمانًا منها بحق الجمعية العمومية ووحدها في اختيار قراراتها وممثليها.
ودعت نقابة المهندسين المصرية، كافة النقابات المهنية إلى التكاتف والاصطفاف في مواجهة مثل هذه التهديدات، التي تعيد مصر إلى زمن تجاوزته بثورتيها، وبدستور أقره الشعب المصري.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3