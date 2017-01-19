أعلنت نقابة المهندسين ، عن إدانتها لما نشر على لسان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، والذي أشار فيه إلى أن نقابة صيادلة مصر “عليها حكم بالحراسة”، مما اعتبرته “تهديدًا واضحًا” لنقابة مهنية أقر لها الدستور والقانون، بأن جمعيتها العمومية هي وحدها من تقرر مصيرها.

وأضافت في بيان لها اليوم، أن هذا التصريح يعتبر عودة إلى زمن تجاوزته مصر عبر ثورتين عظيمتين، وأعلنت تضامنها الكامل مع نقابة الصيادلة، ضد هذا التصريح، مؤكدة أنها وبما عانته من سنوات الحراسة، استمرت لأكثر من ستة عشر عامًا، أثرت فيها على الحياة النقابية، وناضلت من أجل إنهائها، وبما لاحظته بأن هذا التلويح سبق وأن تكرر من بعض الوزراء، خاصة في الفترة الأخيرة، فأعلنت أنها ستقف بكل ما تتيحه السبل القانونية والنقابية ضد أي محاولة لفرض حراسة على أي نقابة مهنية، إيمانًا منها بحق الجمعية العمومية ووحدها في اختيار قراراتها وممثليها.

ودعت نقابة المهندسين المصرية، كافة النقابات المهنية إلى التكاتف والاصطفاف في مواجهة مثل هذه التهديدات، التي تعيد مصر إلى زمن تجاوزته بثورتيها، وبدستور أقره الشعب المصري.