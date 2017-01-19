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البنتاجون: قاذفات أمريكية تستهدف مواقع "داعش" قرب مدينة "سرت"
البنتاجون

البنتاجون: قاذفات أمريكية تستهدف مواقع "داعش" قرب مدينة "سرت"

الخميس، 19 يناير 2017 05:18 م

أفاد مسؤولون عسكريون أمريكيون اليوم الخميس بأن طائرات حربية أمريكية شنت غارة على معسكرات لتنظيم “داعش” الإرهابي في ليبيا.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية “بنتاجون” قولهما إن قاذفات من طراز “بي-2” شنت الغارات على المعسكرات القريبة من مدينة سرت الساحلية، وهي أول غارات تعلن الولايات المتحدة عن شنها في ليبيا خلال العام الجاري.

كانت الطائرات الأمريكية قد شنت في أغسطس 2016 غارات على مواقع “داعش” في مدينة سرت الساحلية عندما كانت في قبضة التنظيم.

كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن مقاتلاتها شنت غارة - في فبراير الماضي - على معسكرا لداعش في مدينة صبراتة غربي ليبيا.

ويقدر “البنتاجون” عدد مسلحي داعش في ليبيا بنحو 5 آلاف عنصر، مقابل تقديرات سابقة أشارت إلى أن عددهم يتراوح بين 2-3 آلاف مسلح.

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