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مواطنة:"جوزي بيضربني أعمل إيه!"
العنف ضد المرأة

مواطنة:"جوزي بيضربني أعمل إيه!"

الخميس، 19 يناير 2017 05:22 م

سألت متصلة تدعى أميرة، اليوم الخميس، إبراهيم رضا، العالم الأزهري قائلة: “أنا بقالي 4 سنين متجوزة، وكل لما بيحصل حمل للأسف مش بيكمل، وجوزي بيضربني وبيهني وعاوز يتجوز عليا بس أنا رافضة وخايفة أخرب بيتي، عايزة أعرف حكم الدين لو طلبت منه أطلق».

جاء ذلك خلال برنامج «فتاوى»، المذاع على فضائية «الحياة».

ورد رضا على السائلة قائلًا: “أنتِ مخيرة شرعًا وليكي أن تختارى حياتك وإزاي تكلميها، ولو قادرة تكملي مع جوزك انتي حرة، وليس عليكي إثم في حالة طلب الطلاق».

وطالب العالم الأزهري جموع الزوجات بعدم الخضوع لأزواجهن والرضوخ في المعاملة السيئة، وعدم الموافقة على الضرب والإهانة.

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