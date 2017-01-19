الغردقة.. يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مبنى مديرية الأوقاف بالغردقة، ويضع حجر الأساس لمسجد اليقين بمنطقة الأحياء شمال الغردقة، وزير الأوقاف يفتتح مبنى مديرية الأوقاف بالغردقة.

القاهرة-واشنطن.. يؤدى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة، في احتفالية مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي.

القاهرة .. تختتم فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمي المنعقد بمدينة دافوس السويسرية.

القاهرة.. تختتم فعاليات برنامج مبادرة “مصر المواجهة” التي أعلن عنها قطاع الإنتاج الثقافي والبيت الفني للمسرح.

القاهرة.. ينظم المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، في الواحدة ظهرا، الدورة الثامنة من مهرجان عيد الربيع الصيني، بحديقة الأزهر.

القاهرة.. تستضيف ساقية الصاوى بالزمالك، في السابعة مساء، الشاعر عمرو حسن في أمسية شعرية موسيقية، على مسرح قاعة النهر بالساقية.

القاهرة.. تستضيف ساقية الصاوي بالزمالك، فى الثانية ظهرا، حفل ريسيتال لصغار العازفين الموهوبين على الآلات الموسيقية، في مسرح قاعة الحكمة بالساقية.

القاهرة.. يقدم مسرح الساقية للعرائس، في الخامسة والنصف مساء، مسرحية “المساورة الكبيرة، وعرض الفراشات الملونة، على مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوي بالزمالك.

القاهرة.. تحيي فرقة الإنشاد الديني، في الثامنة مساء، حفلا للإنشاد الديني على مسرح الجمهورية.

القاهرة.. يستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا، في الثامنة مساء، حفل موسيقى “جورج كازازيان”.

القاهرة .. تحيى فرقة les petits chats الفنية، في الثامنة مساء، حفلا فنيا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

المنصورة.. تختتم، في الرابعة عصرا، فعاليات مؤتمر المنصورة الدولي للعيون بمركز طب العيون بجامعة المنصورة، والذي استمر يومين بمشاركة من 300 من كبار الأطباء من الصين والهند ومصر وتم فيه بحث جديد في المياه البيضاء والمياه الزرقاء والشبكية وأمراض القرنية.

القاهرة- باريس.. يواجه المنتخب المصرى لكرة اليد، فى السابعة إلا ربع مساء، نظيره السويدي، في إطار مباريات الدور التمهيدي ببطولة كأس العالم لكرة اليد.

القاهرة-مسقط.. يلتقي منتخبا كرة القدم العسكري الكوري الشمالي والجزائري، في الثالثة عصرا، بمجمع السلطان قاوبس الرياضي، في إطار مباريات بطولة كأس العالم العسكرية المقامة بسلطنة عمان.

القاهرة –مسقط.. يلتقي منتخبا كرة القدم العسكري الألماني والإيراني، في الثالثة عصرا، على استاد السيب الرياضي، في إطار مباريات بطولة كأس العالم العسكرية المقامة بسلطنة عمان.

القاهرة – مسقط.. يلتقي منتخبا كرة القدم العسكري البحريني والغيني، في السادسة مساء، على استاد السيب الرياضي، في إطار مباريات بطولة كأس العالم العسكرية المقامة بسلطنة عمان.

القاهرة- مسقط.. يلتقى منتخبا كرة القدم العسكري العماني والفرنسي، في السادسة مساء، بمجمع السلطان قاوبس الرياضي، في إطار مباريات بطولة كأس العالم العسكرية المقامة بسلطنة عمان.

القاهرة- ليبرفيل.. يلتقي منتخبا الكونغو الديمقراطية ونظيره الإيفواري لكرة القدم، في السادسة مساء، على ملعب أوييم، في إطار مباريات كأس الأمم الإفريقية المقامة بالجابون.

القاهرة - ليبرفيل.. يلتقي منتخب المغرب لكرة القدم، في التاسعة مساء، نظيره التوجولي، على ملعب أوييم، في إطار مباريات كأس الأمم الإفريقية المقامة بالجابون.