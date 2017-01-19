أحداث متوقعة ليوم الجمعة 20 ينايرالخميس، 19 يناير 2017 05:34 م
الغردقة.. يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مبنى مديرية الأوقاف بالغردقة، ويضع حجر الأساس لمسجد اليقين بمنطقة الأحياء شمال الغردقة، وزير الأوقاف يفتتح مبنى مديرية الأوقاف بالغردقة.
القاهرة-واشنطن.. يؤدى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة، في احتفالية مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي.
القاهرة .. تختتم فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمي المنعقد بمدينة دافوس السويسرية.
القاهرة.. تختتم فعاليات برنامج مبادرة “مصر المواجهة” التي أعلن عنها قطاع الإنتاج الثقافي والبيت الفني للمسرح.
القاهرة.. ينظم المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، في الواحدة ظهرا، الدورة الثامنة من مهرجان عيد الربيع الصيني، بحديقة الأزهر.
القاهرة.. تستضيف ساقية الصاوى بالزمالك، في السابعة مساء، الشاعر عمرو حسن في أمسية شعرية موسيقية، على مسرح قاعة النهر بالساقية.
القاهرة.. تستضيف ساقية الصاوي بالزمالك، فى الثانية ظهرا، حفل ريسيتال لصغار العازفين الموهوبين على الآلات الموسيقية، في مسرح قاعة الحكمة بالساقية.
القاهرة.. يقدم مسرح الساقية للعرائس، في الخامسة والنصف مساء، مسرحية “المساورة الكبيرة، وعرض الفراشات الملونة، على مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوي بالزمالك.
القاهرة.. تحيي فرقة الإنشاد الديني، في الثامنة مساء، حفلا للإنشاد الديني على مسرح الجمهورية.
القاهرة.. يستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا، في الثامنة مساء، حفل موسيقى “جورج كازازيان”.
القاهرة .. تحيى فرقة les petits chats الفنية، في الثامنة مساء، حفلا فنيا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
المنصورة.. تختتم، في الرابعة عصرا، فعاليات مؤتمر المنصورة الدولي للعيون بمركز طب العيون بجامعة المنصورة، والذي استمر يومين بمشاركة من 300 من كبار الأطباء من الصين والهند ومصر وتم فيه بحث جديد في المياه البيضاء والمياه الزرقاء والشبكية وأمراض القرنية.
القاهرة- باريس.. يواجه المنتخب المصرى لكرة اليد، فى السابعة إلا ربع مساء، نظيره السويدي، في إطار مباريات الدور التمهيدي ببطولة كأس العالم لكرة اليد.
القاهرة-مسقط.. يلتقي منتخبا كرة القدم العسكري الكوري الشمالي والجزائري، في الثالثة عصرا، بمجمع السلطان قاوبس الرياضي، في إطار مباريات بطولة كأس العالم العسكرية المقامة بسلطنة عمان.
القاهرة –مسقط.. يلتقي منتخبا كرة القدم العسكري الألماني والإيراني، في الثالثة عصرا، على استاد السيب الرياضي، في إطار مباريات بطولة كأس العالم العسكرية المقامة بسلطنة عمان.
القاهرة – مسقط.. يلتقي منتخبا كرة القدم العسكري البحريني والغيني، في السادسة مساء، على استاد السيب الرياضي، في إطار مباريات بطولة كأس العالم العسكرية المقامة بسلطنة عمان.
القاهرة- مسقط.. يلتقى منتخبا كرة القدم العسكري العماني والفرنسي، في السادسة مساء، بمجمع السلطان قاوبس الرياضي، في إطار مباريات بطولة كأس العالم العسكرية المقامة بسلطنة عمان.
القاهرة- ليبرفيل.. يلتقي منتخبا الكونغو الديمقراطية ونظيره الإيفواري لكرة القدم، في السادسة مساء، على ملعب أوييم، في إطار مباريات كأس الأمم الإفريقية المقامة بالجابون.
القاهرة - ليبرفيل.. يلتقي منتخب المغرب لكرة القدم، في التاسعة مساء، نظيره التوجولي، على ملعب أوييم، في إطار مباريات كأس الأمم الإفريقية المقامة بالجابون.
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بالصور.. سامسونج تطلق أحدث هواتف "جالاكسي A "الذكية في مصر
أعلنت سامسونج الكترونيكس مصر عن إطلاق سلسلة هواتف جالاكسي A الذكية، والتي تتضمن هاتف A7 بشاشة 5.7 بوصة، وهاتف A5 بشاشة 5.2 بوصة. وأوضح هشام أبو زينة رئيس قطاع الأجهزة ...Thu, 19 Jan 2017 14:55:40 GMT
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أطباء: النظام الغذائي "كارثة" تهدد المصريين بمرض السكر
لا تقتصر مخاطر السكر في أعراض مرض السكر في حد ذاته، ولكن الأخطر معاناة المريض من المضاعفات الصحية الناتجة بشكل مباشر عن إصابته بالسكر، والتي قد تصل إلى الإعاقة ...Thu, 19 Jan 2017 14:12:41 GMT
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شعبة الأسمنت: طرح رخص جديدة سيخفض الأسعار وسيفتح باب التصدير
رحبت شعبة الأسمنت بغرفة الإسكندرية بقرار هيئة التنمية الصناعية بطرح 11 رخصة للأسمنت الرمادي بطاقة إنتاجية 2 مليون طن جديدة في السوق. وقال محمود مخيمر رئيس الشعبة في ...Thu, 19 Jan 2017 13:55:59 GMT
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تأجيل محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال المستشار خفاجي لـ13 فبراير
أجلت محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الخميس، محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال المستشار معتز خفاجى، ...Thu, 19 Jan 2017 12:55:32 GMT
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روتاري جيزة نورث تهدي طرف صناعي لمصاب حادث دهشور
قام روتاري جيزة نورث برئاسه جيهان عبد الله بتركيب طرف صناعي سفلي لبتر تحت الركبه لشاب من منشيه دهشور كان قد اصيب بالبتر اثر حادث قطار بدهشور. يأتي هذا في اطار اهتمام ...Thu, 19 Jan 2017 12:55:32 GMT
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وزير التجارة: حريصون على الوفاء بالتزامتنا لتنفيذ اتفاق تيسير التجارةThu, 19 Jan 2017 12:55:32 GMT
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التموين: ارتفاع معدلات توريد القصب لمصانع السكر الى مليون طن
و أضاف مصيلحى ، فى بيان صحفى اليوم الخميس ، أنه تم الإستعداد لبد موسم توريد البنجر أول فبراير من خلال 6 شركات منها 4 شركات تابعين لوزارة الاستثمار وشركتين قطاع خاص ، ...Thu, 19 Jan 2017 12:55:32 GMT
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محكمة السويس ترفض الإفراج عن اثنين متهمين بالإنضمام لـداعش
رفض قاضي المعارضات بمحكمة السويس الإفراج عن ” أحمد. ا ” و “غريب .ط ” المنتمين لتنظيم ” داعش ” والمتهمين بمحاولة السفر إلى سوريا للإنضمام إلى التنظيم هناك والقتال ...Thu, 19 Jan 2017 12:55:32 GMT
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وزير النقل يبحث التعاون المشترك مع ممثلة البنك الأوروبي للإعمار والتنمية
اجتمع الدكتور جلال سعيد وزير النقل اليوم مع جانيت هاكمان الممثل المقيم الجديد بالقاهرة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالشرق الأوسط وأفريقيا. واستعرض ...Thu, 19 Jan 2017 12:55:32 GMT