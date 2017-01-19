أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن منها سفينتا حاويات و8 سفن بضائع عامة، بينما غادرته سفينتا حاويات و7 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة، بالإضافة إلى 23 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأوضحت الهيئة - في بيان لها اليوم الخميس - أنه غادر الميناء قطاران بحمولة 2594 طن قمح ، و113 سيارة بحمولة 5124 طن قمح ، كما وصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 112660 طنًا، بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال بالميناء 82574 طن قمح .

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من الميناء، شملت 4010 أطنان ملح، و17300 طن يوريا، و10159 طن فوسفات، و3017 طن رمل زجاجي