فتاه كانت على علاقه سيئه بشاب وغدر بها وندمت على ذلتها وتابت الى الله ورزقها الله رجل طيب وفى غايه الاحترام واحبته وتنعم معه وشعرت ان الله قبل توبتها لم تمر ليله عليها الا وهى باكيه خوفا من افتضاح امرها او ان يعود ذلك الشاب ليرفع ستر الله عنها ويحكى لاهلها وزوجها وتتدمر حياتها بإذا بهذا الشاب اللعين بعد مرور ثلاث سنوات يحاول الاتصال بها وبأختها عن طريق النت فطلبت من اختها ان تحظره وألغت حسابها من النت أصبحت. الفتاه فى رعب هل عاد ليفصح عن امرى هل التقط صورا لى هل سيذهب لاهلها خاصه وانه يعرف البيت جيدا هو واهله لأنهم كانو مدعوين للتعارف و تناولوا الطعام به الفتاه تخشى ان يتدمر منزلها وسعادته هل تتواصل مع الشاب وتطلب منه ان يبتعد عنها لا نها تزوجت انصحوها ماذا تفعل جعله الله فى ميزان حسناتكم .

صباح - مصر

ولا أي شيء يستحق الرعب قصة وانتهت ، وتابت إلي الله والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن كثير فلا داعي لكل هذا ارعب الذي تعيشه ، أنا لا أعرف هذا عاد هذا الشاب ليهددها أو يخرب عليها ويحطم سعادتها لا اظن أنه سيقعل ذلك ، ربما ندم علي غدره وعاد ليصحح خطأه بعد ما فات الوقت ، انا لا أعرف لماذا عاد وليست لدي أي ضمانات أخري لكنني اقول لها بما بما أنك ندمت من قريب وتبت إلي الله عن ذنبك فوجب عليه سبحانه أن يستر عليك

فلا تخشي شيئاً وثقي في الله القادر علي أن يعفو عنك ويصلح أحوالك ويبعد عنك أي أذي

فالله سبحانه وتعالي لطيف بنا ورحيم وستير أي كثير الستر يستر عيوبنا ونواقصنا وخطايانا

فأطماني لأن الله لن يخذلك ولن يفضح سترك أبداً ، المهم أن تظلي في كنفه وإلي جواره ولا تبتعدي عنه وتلجئي إليه باستمرار

هب أزمة عارضة ستمر بسلام وسيختفي هذا الشاب من حياتك إلي الأبد طالما وجد الطريق غليك مسدود وتأكد أنه لا امل منك لأنك ابتعدت عن طريقه وآثرت السلامة

هو لن يستطيع تهديدك أو فضحك لأنه في مثل هذه الحالة سيكون هو الجاني علي روحه وسيفضح نفسه أولاً نسال الله لنا وللجميع العفو والستر والهداية