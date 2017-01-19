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البحرين وبريطانيا تبحثات التعاون العسكري المشترك
المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة الدفاع في مملكة البحرين

البحرين وبريطانيا تبحثات التعاون العسكري المشترك

الخميس، 19 يناير 2017 04:22 م

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، اليوم الخميس، السير فيليب جونز قائد القوات البحرية الملكية رئيس هيئة الأركان البحرية بالمملكة المتحدة، حيث بحثا التعاون العسكري بين البلدين.

وقالت قوة دفاع البحرين، في بيان، إن اللقاء الذي حضره الفريق ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، استعرض علاقات التعاون والصداقة القائمة بين البحرين والمملكة المتحدة.

وشارك في اللقاء اللواء بحري الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة قائد سلاح البحرية الملكي البحريني.

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