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الشرطة الألبانية: ضبط معلمة دعمت تنظيم "داعش" أمام الطلاب
الشرطة الألبانية

الشرطة الألبانية: ضبط معلمة دعمت تنظيم "داعش" أمام الطلاب

الخميس، 19 يناير 2017 04:13 م
وكالات

اعلنت الشرطة الألبانية، اليوم الخميس، ضبط معلمة على خلفية إطلاقها عبارات داعمة لتنظيم “داعش” أمام الطلاب.

ونقلت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية عن متحدث بالشرطة قوله إن سلطات مكافحة الإرهاب تجري التحقيق مع المعلمة التي لم يتم الإعلان عن اسمها.

ونشرت وسائل إعلام محلية مقطع مصور يظهر السيدة تقول لطلابها بمدينة شقودرة إن “أعضاء (داعش) أشخاص جيدون لكن الحكومة تريد محاربتهم”.

يذكر أن العديد من رموز الإسلام في ألبانيا -التي يعتنق ثلثا مواطنيها الإسلام- حثوا الناس على عدم الانضمام للتنظيم في سوريا والعراق إلا أنه يعتقد أن العشرات من الألبانيين انضموا للتنظيم بالفعل.

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