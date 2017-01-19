أعلنت وزارة الصحة والسكان عن قيام الادارة العامة للتفتيش الصيدلي منذ الاعلان عن التسعيرة الجديدة للأدوية فى 12 يناير الماضى بتنظيم حملات تفتيشية إستهدفت 17 شركة توزيع ، و 115 صيدلية ، و 49 شركة منتجة للأدوية في محافظات الجمهورية لمتابعة انضباط سوق الدواء‪ .

حيث تم ضبط صيدلية بالجيزة تبيع عبوات من الألبيومين البشرى مغشوشة وتم تحرير محضر ضدها بقسم شرطة الجيزة قيد برقم 1245 جنح لسنة 2017 ، ومخزن مرخص في منطقة الوراق ضبط به (72) قلم ليفيمير فليكس بن و (5) فيال ميكستارد 100 وحدة من الإنسولين والمخزن غير مكود على الشركة المصرية لتجارة الأدوية وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 1170 جنح قسم شرطة الوراق لسنة 2017 والعرض على النيابة العامة المختصة‪.

كما تم ضبط 2 مخزن غير مرخص بمنطقة إمبابة بها مخالفات (500) امبول كبريتات الافدرين من الأدوية المخدرة و (24920) قرص من صنف ميزوتاك أقراص محظور بيعها خارج المستشفيات و 48 الف ماء مذيب وتم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة التى تباشر التحقيقات، و صيدلية بالشرقية تمتنع عن بيع صنف‪ Fostimon vial علاج هرموني و بأزيد من السعر الجبرى المقرر له وتم تحرير محضر بذلك‪ .

وتشير الوزارة انه تم تلقي (213) شكوى على الخط الساخن لإدارة الصيدلة، 137منهم زيادة في أسعار أصناف أدوية و 76 أستفسار عن زيادة الأسعار‪ .

‪ حيث تقوم الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، باتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تنفيذ قرار وزير الصحة والسكان رقم 23 لسنة 2017 لتحريك اسعار بعض الادوية وان الاسعار الجديدة تسري على الأدوية التي سيتم انتاجها أو استيرادها ودخولها البلاد بعد تاريخ العمل بهذا القرار‪.

‪ وتقوم الادارة العامة للتفتيش الصيدلي بالادارة المركزية للشئون الصيدلية بمراقبة شديدة من المنبع للشركات المنتجة والموزعة ومخازن الأدوية حتى لا تصل أي عبوات الى الصيدليات بها مخالفة بتعديل السعر القديم الى السعر الجديد مع عدم السماح بتداول أي كميات منتجة قبل تاريخ العمل بالقرار بالسعر الجديد بالمخالفة للقرار الوزاري‪ .

‪بالاضافة الى تفتيش المصانع لرصد الكميات وحظر التعامل مع اي كميات منتجة وغير مدون عليها السعر بالمصانع لمنع التعامل عليها او طباعة السعر القديم عليها.

‪كما تم نشر المنشور الخاص بالتفتيش الصيدلي على المصانع بكيفية التعامل مع مواد التغليف الكرتونية المخزنة لاستخدامها في الانتاج حيث يتم حصرها بمعرفة المفتش والعرض علي التفتيش لأخذ الموافقة من عدمه على طريقة المعالجة المميزة للشركة لمنع التلاعب نظرا لان عدم استخدامها وطباعة غيرها يستغرق وقتاً طويلاً مما يتسبب في مقدرة الشركة على الانتاج وتوفير المستحضرات الدوائية لفترة زمنية غير قصيرة ،وهو ما حرصت الوزارة على عدم حدوثه وقد تم رفض بعض الطلبات حسب تقييم التفتيش‪ .

‪وأوضحت الوزارة في بيانها ان السماح بمعالجة مواد التغليف بطريقة يصعب معها التلاعب يختلف تماما ولا يعني تماما سماح وزارة الصحة بتداول تشغيلات قديمة منتجة بالسعر الجديد كما تم الاشارة اليه في بعض وسائل الاعلام‪ .

‪وسيتم مراقبة تنفيذ تلك الإجراءات بكل إحكام وحسم من قبل الإدارة العامة للتفتيش بعد المعالجة بمراجعة تاريخ الإنتاج ورقم التشغيلة الانتاجية الخاصة بكل مستحضر، حيث أن كل تشغيلة يتم تسجلها بدفتر التشغيلات للمصنع طبقا لقواعد التصنيع الجيد ومراقبة تنفيذه بكل دقة واحكام‪ .

‪ بالإضافة الى أن استخدام تلك المواد سيكون بحد أقصى 3 أشهر وهي المهلة الممنوحة للمصانع الانتاجية لتجهيز وطباعة مواد التغليف الجديدة‪ .

‪ هذا وتؤكد الإدارة المركزية للشئون الصيدلية وجود غرفة عمليات لمتابعة الاليات الرقابية المخطط لها مع التفتيش الصيدلي في كافة مديريات الصحة ، كما تؤكد أن الزيادة السعرية للأدوية لن تطبق الا على الأدوية التى تم إنتاجها من بعد يوم 12 يناير الماضى ، للأدوية المحلية ، وكذلك الأدوية المستوردة من تاريخ دخولها البلاد بعد ذلك التاريخ ، وتناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن اى مخالفة بالتسعير الجديد للأدوية الاتصال برقم ‪25354150‪ او ‪01025183862، أو عن طريق شكوى على ” الواتس آب” على الرقم السابق ، على أن يكون الإبلاغ محدد به الصنف والصيدلية ومكانها‪.