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قائد خفر السواحل البحريني يبحث علاقات التعاون مع قوة الواجب البحرية الدولية
العميد ركن بحري علاء عبدالله سيادي قائد خفر السواحل البحرينية

قائد خفر السواحل البحريني يبحث علاقات التعاون مع قوة الواجب البحرية الدولية

الخميس، 19 يناير 2017 04:14 م
وكالات

استقبل العميد ركن بحري علاء عبدالله سيادي قائد خفر السواحل البحريني ، اليوم الخميس ، هايدن إدمنسون قائد قوة الواجب المشتركة (CTF 150) ، وهي قوة بحرية متعددة الجنسيات تضم 31 دولة وتعنى بتأمين أهم الممرات الملاحية في المياه الدولية بالعالم.
وقالت وزارة الداخلية البحرينية ، في بيان ، إن قائد خفر السواحل أشاد بتنامي العلاقات بين الطرفين في مختلف مجالات التعاون والتنسيق خاصة في مجال التدريب وزيادة القدرات والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها، مؤكدا على أهمية مثل هذه الزيارات التي تسهم في تعزيز وتدعيم علاقات التعاون.
وقد أطلع قائد قوة الواجب المشتركة خلال اللقاء على نظام العمل بمركز العمليات البحرية التابع لخفر السواحل البحريني ، حيث أبدى إعجابه بنظام العمل والتطور في استخدام التقنيات بما يضمن تقديم خدمات أمنية متطورة للمواطنين والمقيمين، مشيراً إلى تعزيز التعاون بين قيادة قوة الواجب وخفر السواحل على كافة الأصعدة للوصول إلى منظومة متقدمة تدعم الأمن البحري.

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