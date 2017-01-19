التموين: ارتفاع معدلات توريد القصب لمصانع السكر الى مليون طن

و أضاف مصيلحى ، فى بيان صحفى اليوم الخميس ، أنه تم الإستعداد لبد موسم توريد البنجر أول فبراير من خلال 6 شركات منها 4 شركات تابعين لوزارة الاستثمار وشركتين قطاع خاص ، ...