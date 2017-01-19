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السيسي يوفد مندوبين للتعزية في وفاة مسئولين وضباط جيش
الرئيس عبد الفتاح السيسي‎

السيسي يوفد مندوبين للتعزية في وفاة مسئولين وضباط جيش

الخميس، 19 يناير 2017 04:10 م
خاص- محيط

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، العميد خالد ربيع للتعزية في وفاة المرحوم الاستاذ الدكتور سعد عبد الشهيد واصف، والعميد أركان حرب ايهاب حسين أحمد حسين فوزي للتعزية في وفاة المرحوم اللواء متقاعد محسن محمود أمين عبد الجليل، والعميد إبراهيم سامون للتعزية في وفاة المرحومة ريهام سمير خضر، وإبلاغ أسرهم خالص العزاء ومواساته.

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