مسؤول أممي: الشتاء الحالي هو الأسوأ للمدنيين السوريين منذ بداية الحربالخميس، 19 يناير 2017 04:06 م
كد يان إجلاند كبير مستشاري المبعوث الأممي الخاص لسوريا أن الشتاء الحالي هو الأسوأ للمدنيين السوريين منذ بداية الحرب.
وأوضح إجلاند - في مؤتمر صحفي بجنيف، اليوم الخميس - أن الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية غير قادرين على الوصول إلى مئات الآلاف من المدنيين المحتاجين للمساعدات في مناطق مختلفة من سوريا.
وقال إجلاند إن فترة وقف إطلاق النار الحالية وبرغم أنها أنقذت آلاف الأرواح إلا أنها وعلى صعيد إيصال المساعدات كانت محبطة، وكان شهرا ديسمبر الماضي ويناير الجاري هما الأسوأ على هذا الصعيد منذ إنشاء مجموعة العمل الدولية المختصة بالشأن الإنساني في سوريا في فبراير من العام الماضي.
وتابع المسؤول الأممي قائلا:”بالنسبة لشهر يناير الجاري حصلت الأمم المتحدة على موافقة السلطات السورية للوصول إلى نصف السكان الذين طلبت الوصول إليهم فقط”.
وأضاف :”برغم الحصول على الموافقات للشهر الجاري إلا أن عملية إيصال المساعدات لازالت تدور في ذات الحلقة الجهنمية بين موافقات السلطات ومحافظي المناطق والقوات الأمنية والجماعات المسلحة، حيث يبدو أنهم جميعا يقومون بكل ما يمكنهم من أجل منع الأمم المتحدة من الوصول إلى النساء والأطفال المحتاجين والجرحى”.
وطالب المسؤول الأممي بتغيير هذا الأسلوب، معربا عن أمله في أن يتمكن الرعاة لاجتماع أستانة القادم - روسيا وتركيا وإيران - من الضغط على الأطراف في سوريا وبخاصة النظام لتغيير هذا الأسلوب.
وحذر إجلاند من أن منطقتين سوريتين تثيران قلقًا خاصًا بسبب الأوضاع فيهما، أولهما منطقة دير الزور حيث يوجد حوالي 93 ألف شخص حاليًا عُلقت إسقاط المساعدات لهم جوا من خلال برنامج الغذاء العالمي بسبب القتال وقيام تنظيم “داعش” الإرهابي بتقسيم المنطقة المحاصرة إلى قسمين وبما جعل من غير الممكن إسقاط المساعدات ولا يوجد حل آخر متوفر لمساعدة سكان دير الزور.
وأضاف إجلاند أن المنطقة الأخرى هي وادي بردى، حيث شردت آلاف الأسر ويوجد قتال محتدم وقتل الكثير من المدنيين، في الوقت الذي أدى الإضرار بمضخات تزويد العاصمة دمشق بالمياه من وادي بردى إلى حرمان الملايين من سكان العاصمة لقرابة شهر حتى الآن من المياه.
لفت المسؤول الأممي إلى أن المحاولة التي جرت منذ أيام بتوجه جنرال سابق للتفاوض من أجل إصلاح شبكة المياه في وادي بردى قُضى عليها بالكامل بعد مقتل الجنرال على يد قناص، مشددًا على أن وقف إمدادات المياه عن سكان دمشق جريمة بحسب القانون الدولي.
وأشار إجلاند إلى أن المنظمات الإنسانية حققت في الفترة الأخيرة سابقة جيدة لم يمكن القيام بها منذ شهور بالوصول بالمساعدات إلى سكان حلب، لافتًا إلى أن الدمار هناك كان هائلا، وبرغم أن سكان حلب الذين خرجوا يريدون العودة إليها إلا أن وجود المتفجرات التي خلفها القتال تخيفهم وتمنعهم من ذلك.
وقال إجلاند إن الوضع في دير الزور حساس للغاية، وإن كان هناك غذاء يكفى نصف سكان المدينة لنصف شهر تقريبًا، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى سوء في الوضع بعد نقل المستشفى الذي كان يعالج الجرحى في دير الزور بسبب إطلاق النار عليه وبما جعل وضع معالجة الجرحى مذريا للغاية.
وأعرب إجلاند عن أمله في أن يكون اجتماع الأستانة بداية نحو بداية جديدة لسكان سوريا، معتبرا المحادثات هناك هامة للغاية لانطلاق جولة المحادثات السياسية في جنيف في 8 فبراير المقبل.
في سياق آخر، أعلنت الأمم المتحدة أن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس طلب من مبعوثه الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا المشاركة في محادثات أستانة حول سوريا وقيادة فريق المنظمة الأممية في 23 يناير الجاري برعاية روسيا وتركيا وإيران، في ضوء تعقيد وأهمية القضايا التي يحتمل أن تثار في أستانة.
وأعرب الأمين العام عن أمله في أن يكون اجتماع أستانة خطوة إيجابية قبل استئناف المفاوضات السورية في جنيف في 8 فبراير القادم.
-
شعبة الأسمنت: طرح رخص جديدة سيخفض الأسعار وسيفتح باب التصدير
رحبت شعبة الأسمنت بغرفة الإسكندرية بقرار هيئة التنمية الصناعية بطرح 11 رخصة للأسمنت الرمادي بطاقة إنتاجية 2 مليون طن جديدة في السوق. وقال محمود مخيمر رئيس الشعبة في ...Thu, 19 Jan 2017 13:55:59 GMT
-
وزير التجارة: حريصون على الوفاء بالتزامتنا لتنفيذ اتفاق تيسير التجارةThu, 19 Jan 2017 12:55:32 GMT
-
التموين: ارتفاع معدلات توريد القصب لمصانع السكر الى مليون طن
و أضاف مصيلحى ، فى بيان صحفى اليوم الخميس ، أنه تم الإستعداد لبد موسم توريد البنجر أول فبراير من خلال 6 شركات منها 4 شركات تابعين لوزارة الاستثمار وشركتين قطاع خاص ، ...Thu, 19 Jan 2017 12:55:32 GMT
-
تأجيل محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال المستشار خفاجي لـ13 فبراير
أجلت محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الخميس، محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال المستشار معتز خفاجى، ...Thu, 19 Jan 2017 12:55:32 GMT
-
محكمة السويس ترفض الإفراج عن اثنين متهمين بالإنضمام لـداعش
رفض قاضي المعارضات بمحكمة السويس الإفراج عن ” أحمد. ا ” و “غريب .ط ” المنتمين لتنظيم ” داعش ” والمتهمين بمحاولة السفر إلى سوريا للإنضمام إلى التنظيم هناك والقتال ...Thu, 19 Jan 2017 12:55:32 GMT
-
وزير النقل يبحث التعاون المشترك مع ممثلة البنك الأوروبي للإعمار والتنمية
اجتمع الدكتور جلال سعيد وزير النقل اليوم مع جانيت هاكمان الممثل المقيم الجديد بالقاهرة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالشرق الأوسط وأفريقيا. واستعرض ...Thu, 19 Jan 2017 12:55:32 GMT
-
القبض على مسؤولين في «جمرك سفاجا»
ألقت هيئة الرقابة الادارية، القبض على رئيس قسم الحاسب الآلي بجمرك سفاجا، وآخرين عاملين بالجمرك. وقالت الهيئة، في بيان لها، إنه ثبت بحق المتهمين، أنهم قاموا ...Thu, 19 Jan 2017 12:05:22 GMT
-
شركتان هندية وإندونسية تعتزمان ضخ استثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة
قال وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل اليوم الخميس إن شركتين هندية وأخرى إندونيسية تعتزمان ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة في مجالات صناعة ...Thu, 19 Jan 2017 12:21:34 GMT
-
ضابط شرطة كويتي يخطف شابًا ويهتك عرضه
قررت محكمة استئناف كويتية إلغاء حكم ببراءة نقيب بوزارة الداخلية من تهمة الخطف وتغيير وصف الاتهام إلى هتك العرض بالحيلة للحدث في منطقة العديلية في العاصمة الكويت. ...Thu, 19 Jan 2017 11:36:25 GMT