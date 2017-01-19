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نادال يفوز على باجاديتس ويتأهل لثالث أدوار بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
نادال

نادال يفوز على باجاديتس ويتأهل لثالث أدوار بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

الخميس، 19 يناير 2017 03:57 م
وكالات

فاز الإسباني رافائيل نادال، المصنف التاسع عالميا، اليوم الخميس على منافسه القبرصي ماركوس باجاديتس في ثاني أدوار بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، ليحجز بذلك مقعده في ثالث أدوار البطولة.

وتمكن نادال، المرشح التاسع للقب من التغلب على باجاديتس المصنف الـ36 عالميا، بنتيجة 6-3 و6-1 و6-3 ، في زمن قدره ساعتين و13 دقيقة.

وبهذا الفوز، يتأهل اللاعب الإسباني لثالث أدوار بطولة استراليا المفتوحة، حيث يواجه الألماني ألكسندر زفيريف الذي فاز بدوره على الأمريكي فرانسيس تيافوي بواقع 6-2 و6-3 و6-4.

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