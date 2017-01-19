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لعنة الإصابات تطارد حراس المرمى في كأس الأمم الإفريقية 2017
كأس اﻻمم اﻻفريقية 2017 في الجابون‎

لعنة الإصابات تطارد حراس المرمى في كأس الأمم الإفريقية 2017

الخميس، 19 يناير 2017 03:51 م
وكالات

بعد مرور خمسة أيام فقط على انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 المقامة حاليًا في الجابون، شهدت المسابقة العديد من الظواهر، ولكن يعد أغربها، لعنة الإصابات التي ضربت حراس مرمى البطولة القارية.

10 مباريات فقط في العرس الإفريقي، كانت كفيلة لإسقاط ثلاثة من حراس البطولة الأكبر على مستوى القارة السمراء، في فخ الإصابات، وهم “شريف إكرامي وأحمد الشناوي حارسا منتخب مصر، ورايس مبولحي حارس مرمى منتخب الجزائر”.

وبجانب النتائج المخيبة للآمال التي حققتها المنتخبات العربية الأربعة في البطولة الإفريقية “مصر - الجزائر - تونس – المغرب”، خلال الجولة الأولى من دور المجموعات للمسابقة، جاءت إصابات حراس المرمى المتلاحقة، لتزيد من صعوبة المهمة بالنسبة لممثلي العرب مصر والجزائر.

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