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السيسي يكلف الحكومة بخفض «عجز الموازنة»
الرئيبس عبدالفتاح السيسي‎

السيسي يكلف الحكومة بخفض «عجز الموازنة»

الخميس، 19 يناير 2017 03:49 م

جتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والعدل، والتموين، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية؛ لمتابعة الموقف الاقتصادي الراهن والإجراءات التي تتخذها الحكومة لترشيد الإنفاق وخفض العجز في الموازنة.

كما قدَّم رئيس البنك المركزي تقريرًا حول الخطوات الجاري اتخاذها لإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وفقًا للتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار؛ بهدف دعم جهود التحول للاقتصاد غير النقدي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

ووجّه الرئيس، في هذا الصدد، بضرورة مواصلة الحكومة جهودها من أجل خفض عجز الموازنة والاستمرار في خطوات الإصلاح الاقتصادي، بالتوازي مع التوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الغذائية الأساسية بكَميات وأسعار مناسبة في الأسواق.

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