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عبد الرازق: لا يمكن فهم سبب تأخر عودة السائحين الروس إلى مصر
مطار شرم الشيخ ـ سياح ـ سائحين‎

عبد الرازق: لا يمكن فهم سبب تأخر عودة السائحين الروس إلى مصر

الخميس، 19 يناير 2017 03:48 م

قال عادل عبد الرازق - نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية سابقا - إن عودة السياحة تمثل مشكلة كبرى بالنسبة لمصر، لكون السياحة هي ثالث أكبر صناعة على مستوى العالم وتدر أكبر دخل عالميا على مستوى الصناعات الخدمية، متابعا أن هناك وفودا كثيرة روسية وبريطانيا زارت مصر للتأكد من سلامة الاجراءات في المطار.

وأضاف “عبد الرازق” - في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك عندنا” على فضائية “المحور”، اليوم الخميس - أن عودة السياحة تشكل أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد المصري، ولا يمكن فهم تأخر عودة السياحة الروسية على الرغم من كونها عادت بسرعة إلى تركيا بمجرد اعتذار الرئيس التركي، مشيرا إلى أن مصر نفذت كل الطلبات التي تقدم بها الوفود السياحية وتم رفض طلبين فقط بخصوص عمل مطار خاص بالسياح الروس.

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