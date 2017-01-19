توقعت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ، أن تسهم احتفالية تنصيب دونالد ترامب ، المقرر إجراؤها غدا الجمعة، في التغلب على الأزمة في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس وأوردته وكالة أنباء “تاس” الروسية “غدا ، هو موعد تنصيب رئيس الولايات المتحدة الجديد ، دونالد ترامب ، وهذا يجعل المرء يأمل في أن يتم التغلب على الأزمة التي عصفت بالعلاقات بين الروسية الأمريكية بسبب سياسات إدارة الرئيس باراك أوباما المنتهية ولايته “.