رحبت شعبة الأسمنت بغرفة الإسكندرية بقرار هيئة التنمية الصناعية بطرح 11 رخصة للأسمنت الرمادي بطاقة إنتاجية 2 مليون طن جديدة في السوق.

وقال محمود مخيمر رئيس الشعبة في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الرخص الجديدة ستعمل على تحقيق توازن فى السوق الحالية وخفض للأسعار، وستزيد من المنافسة بين الشركات العاملة بالسوق والبالغ عددها 19 شركة وستعمل على فتح أسواق تصديرية للخارج لأن الإنتاج سيزيد عن الطلب المحلي.

وأضاف أن هناك فرصة كبيرة لتصدير الأسمنت المصري إلى الأسواق الإفريقية وليبيا والسودان ودول المغرب العربي.

وأشار مخيمر إلى أن الرخص الجديد ستعمل على خلق فرص عمل جديدة للشباب وستدير عائد على الدولة من خلال الضرائب.

وأوضح أن إنتاج مصر من الأسمنت 65 مليون طن سنويا فيما لا يتعدى الاستهلاك 50 مليون طن، لافتا إلى أن العديد من الشركات العاملة حاليا قامت بتخفيض انتاجها ورفع الأسعار مطالبا بضرورة تكثيف الرقابة على شركات الأسمنت من حيث الجودة والأسعار.

وأضاف أن أسعار الأسمنت تتراوح من 720 إلى 850 جنيها للطن بالسوق، مشيرا إلى أن أسعار “مجموعة السويس للأسمنت” بلغت 760 جنيها، وسعر مجموعة “مصر بني سويف للأسمنت يتراوح من 720 إلى 730 جنيها، فيما سجلت أسعار الشركة المصرية للأسمنت سعر 770 جنيها للطن، وشركة أسمنت العامرية سعر 850 جنيها، وكان سعر إسكندرية لأسمنت بورتلاند 800 جنيه للطن.