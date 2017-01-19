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الحكومة الليبية المؤقتة: تعيين زيدان حوماني رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية
عبدالله الثني وزير الدفاع الليبي

الحكومة الليبية المؤقتة: تعيين زيدان حوماني رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية

الخميس، 19 يناير 2017 03:47 م
وكالات

كلفت الحكومة الليبية المؤقتة، برئاسة عبدالله الثني ، زيدان حوماني بمهام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية خلفًا لـ أسامة سعد حمادة.
جاء ذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (625) لسنة 2016، بشأن إعفاء وتكليف بمهام .
وشدد القرار الصادر من الحكومة المؤقتة اليوم، على العمل به في تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

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