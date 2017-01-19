كلفت الحكومة الليبية المؤقتة، برئاسة عبدالله الثني ، زيدان حوماني بمهام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية خلفًا لـ أسامة سعد حمادة.

جاء ذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (625) لسنة 2016، بشأن إعفاء وتكليف بمهام .

وشدد القرار الصادر من الحكومة المؤقتة اليوم، على العمل به في تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه.