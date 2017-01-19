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السيسي يوجه بتشديد الرقابة على الحدود البرية والبحرية
الرئيس عبدالفتاح السيسي‎

السيسي يوجه بتشديد الرقابة على الحدود البرية والبحرية

الخميس، 19 يناير 2017 03:46 م

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والخارجية، والداخلية، والعدل، والتموين، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع ناقش مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمى والدولى، والجهود الدولية المختلفة التى تُبذل سعياً للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى الإجراءات التى تتخذها مختلف أجهزة الدولة من أجل إحكام السيطرة على الحدود والمنافذ والمعابر بالنظر إلى التحديات الأمنية القائمة بالمنطقة، ومخاطر الإرهاب المتزايدة نتيجة ما يشهده الشرق الأوسط من اضطراب وتوتر.

من جانبه، وجه الرئيس في هذا الإطار باتخاذ جميع أجهزة الدولة المعنية التدابير اللازمة لضمان التأمين التام لحدود البلاد البرية والبحرية، فضلاً عن مواصلة الأجهزة الأمنية التحلى بأقصى درجات الاستعداد واليقظة والحذر، والاستمرار فى تشديد إجراءات تأمين الأماكن والمنشآت الحيوية.

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