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مسلم: نسعى لتمكين الكفاءات في تطوير «مصر للطيران»
مصر للطيران - طائرة

مسلم: نسعى لتمكين الكفاءات في تطوير «مصر للطيران»

الخميس، 19 يناير 2017 03:45 م

التقى “صفوت مسلم” رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم الخميس، 190 موظفًا من الحاصلين على درجة الماچستير والدكتوراه بالشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وأكد “مسلم” أن إستراتيجية مصر للطيران الحالية تسعى لتمكين الكوادر البشرية بمصر للطيران، والتي تمتلك من الكفاءات والخبرات العلمية ما يؤهلها للوصول لمراكز صنع القرار، بحيث تستعين بهم الشركة في وضع خطط التطوير، خاصة أن مجال صناعة النقل الجوي يشهد تنافسًا شديدًا بين الشركات العالمية، ولا تستطيع مصر للطيران الحفاظ على مكانتها بين تلك الشركات إلا بواسطة العامل البشري بما يملكه من علم.

وشدد على أن العلم فقط هو الأساس لوصول الكفاءات لمراكز صنع القرار بمصر للطيران.
شارك في الحضور كلًا من الطيار “أحمد عادل” مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة، ورؤساء القطاعات، في مقر شركة مصر للطيران للخدمات الجوية.

يأتي ذلك اللقاء في إطار التواصل الداخلي مع العاملين والاهتمام بالعنصر البشري باعتباره العامل الأهم والأساسي في تطوير الكيانات الكبرى.

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