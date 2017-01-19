شنت الأجهزة الرقابية بمصلحة الدمغة والموازين حملة مكبرة على الأسواق لحماية المواطنين من الغش والتلاعب والحصول على مستحقاتهم من السلع والمنتجات بمواصفات وجودة ووزن سليم، وذلك تنفيذا للتعليمات التي أصدرها اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأسفرت الحملة عن ضبط ورشة تقوم بتقليد الاختام الخاصة بالمصالح الحكومية في الجمالية وتم ضبط 4 أقلام مقلدة لإحدى المصالح الحكومية.

صرح بهذا العميد محمد حنفي رئيس مصلحة الدمغة والموازين.

وقال إنه تم مصادرة الأقلام والقبض على صاحب الورشة وتسليمه لقسم الجمالية والنيابة العامة للتحقيق.

وأكد أن الحملة مستمرة على الورش والمصانع والمحلات لضبط الأسواق.