تفقد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة اليوم الخميس حي منشأة ناصر لمتابعة فرض الانضباط بالشارع ورصد مستوى النظافة وكفاءة الإنارة ورفع الإشغالات وإزالة التعديات وإخلاء الأرصفة ومتابعة الحركة المرورية وسيولتها بنطاق الحى والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتوافرها بالشكل الأفضل.

وخلال جولة المحافظ تفقد أعمال القوافل التموينية التي تنظمها محافظة القاهرة بالحي لتوفير السلع التموينية المختلفة بأسعار مناسبة والتي بدأت اليوم بمنطقة الدويقة وتضم 10 سيارات محملة بالسلع المختلفة بأسعار مناسبة حيث تم توفير السكر بسعر 9 جنيهات للكيلو والعدس بـ 19 جنيه للكيلو، وزجاجة الزيت عبوة 1 لتر بسعر 15 جنيه مع توفير الأسماك بكافة أنواعها ولحوم سوداني طازجة بسعر 75 جنيها للكيلو.

وأشاد بإقبال المواطنين الملحوظ على شراء مستلزماتهم واحتياجاتهم من السلع الغذائية المدعمة عبر السيارات والمنافذ المتحركة التي وفرتها المحافظة، مؤكدا على انتظام إقامة ونشر تلك القوافل على نطاق كافة أحياء القاهرة وانتقالها من حي لآخر وخاصة الأكثر احتياجا.

وشدد على ضرورة توفير كافة أنواع السلع وزيادة المعروض للمواطنين وخاصة السلع التي يتم نفاذها داخل القوافل نتيجة الإقبال الجماهيري الكبير عليها، وحتى لا يقع المواطن البسيط فريسة لاستغلال وجشع التجار في الأسواق الخاصة.

كما شدد على رئيس حي منشأة ناصر بضرورة شن حملات مستمرة وعلى مدار اليوم لرفع كفاءة النظافة بنطاق شوارع الحى ، وكذلك تنفيذ حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات بالتنسيق مع شرطة المرافق وإخلاء الأرصفة والتزام المحلات والأنشطة التجارية بالمساحات المخصصة لهم فقط ، وفتح الشوارع والمحاور لحركة السيارات بسهولة دون تكدس، ومنع الانتظار الخاطئ.

وقد رافق المحافظ في جولته اللواء محمد الشيخ السكرتير العام، وعدد من قيادات المحافظة.