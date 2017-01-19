«خليفة حفتر» في القاهرة للقاء عدد من المسؤولين

وصل قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر اليوم الخميس إلى مطار القاهرة الدولي على متن طائرة خاصة، في زيارة لمصر، يلتقي خلالها عددا من المسئولين.

ومن المقرر، أن يلتقي خليفة حفتر خلال زيارته كبار المسئولين لبحث آخر تطورات الأوضاع الليبية، ومكافحة الإرهاب.

وأكد مصدر بمطار القاهرة، أن قائد الجيش الليبي وصل على متن طائرة خاصة وأنهى إجراءات الوصول عبر استراحة صالة كبار الزوار بالمطار.