أكد مسؤولون في حديقة الحيوانات الموجودة في مدينة موسكو أن الحديقة بدأت باعتماد نظام “المشاهدة الالكترونية” الذي سيوفر إمكانية مراقبة الحيوانات عن طريق الإنترنت.

وتبعا للخبراء فإن الكاميرات المثبتة أمام جميع الأقفاص وفي أماكن كثيرة من الحديقة ستمكن موظفي الحديقة من الاطلاع على أوضاع الحيوانات في كل لحظة.

وتبث تلك الكاميرات مباشرة على الموقع الرسمي للحديقة على الإنترنت، ما سيمكن أي شخص من مشاهدة الحيوانات المختلفة كالزرافات والبجع والنعام وحتى النمر البنغالي “كالي” الموجود هناك.

وأكدوا أن هذه الخطوة جاءت بناء على رغبة الإدارة التي ارتأت أن توفر للعديد من الناس إمكانية التعرف على أجزاء الحديقة والحيوانات الموجودة فيها، وخصوصا أن الكثير من المهتمين بشؤون الحيوان بدأوا يبدون اهتماما كبيرا بالحديقة في الفترة الأخيرة وذلك بعد استضافتها لزوج من الدببة القطبية البيضاء النادرة المدرجة ضمن البرنامج الأوروبي لحماية الحيوانات.