قال النائب علي عبد الونيس، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام، إن مصر تمر بظروف اقتصادية صعب للغاية ومؤلمة للموطن بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة، في ظل عدم المسئولية لدى بعض الوزراء المشغولين بالتصريحات النارية.

وقال عبد الونيس في بيان له اليوم الخميس وصل شبكة الإعلام العربية “محيط”، إنه بعد صراخ ومطالبة من النواب على مدار شهور، اخيرًا اقتنعت الدولة بضرورة وجود تغيير وزاري، ولكن نأمل أن يكون التعديل الوزاري ليس في الأسماء فقط.

وطالب عضو مجلس النواب، بالتدقيق في اختيار الوزراء الجدد في حكومة شريف إسماعيل، والعمل على اختيار وزراء لهم فكر ورؤية ويستطيعوا تجاوز الأزمة الحالية، ولهم خطة قصيرة الأجل يتم مراجعتها مع النواب كل ثلاث شهور.

وشدد على أهمية أن يشمل التعديل الوزاري الجديد كل من وزير التعليم والصحة و النقل والمجموعة الاقتصادية، لكونهم لم يقدموا أي شيء طول الفترة الماضية، بحسب ما جاء في البيان.