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الخميس 19 يناير 2017 03:32 مساءً
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السيسي يجتمع برئيس الوزراء ومحافظ «المركزي»
السيسي

السيسي يجتمع برئيس الوزراء ومحافظ «المركزي»

الخميس، 19 يناير 2017 03:24 م

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ومحافظ البنك المركزى طارق عامر، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

ولم يصدر بيان رسمي حتى الآن عن سبب الاجتماع، لكن مصادر أكدت أنها تأتي في إطار لقاءات السيسي، مع المسؤولين، لمراجعة الإجراءات الاقتصادية، التي تتخذها الحكومة.

وسنوافيكم بالتفاصيل..

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