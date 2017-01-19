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ميزة جديدة في جالاكسي اس 8 ستجعل طبيبك بقربك أينما كنت
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ميزة جديدة في جالاكسي اس 8 ستجعل طبيبك بقربك أينما كنت

الخميس، 19 يناير 2017 03:22 م

تخطط شركة سامسونج لإطلاق ميزة رئيسية لتطبيق الصحة S Health الموجود في هاتفها القادم جالاكسي اس 8 ، بحسب موقع سام موبايل.

وتعمل سامسونج على تزويد التطبيق، بالتعاون مع WebMD وAmwell ، بالكثير من المعلومات الطبية التي يتم تحديثها دورياً مما سيساعد في البحث عن أي أمراض أو اعرض تصيبك مع إجابات موثوقة .

بالإضافة إلى كل هذا يمكن للمستخدم التواصل مع الأطباء المتعاونين عن طريق ما يسمى بـ “الزيارة الإلكترونية للطبيب” يشرح المريض من خلالها الاعراض التي لديه مع ارفاق صور إذا كان يرغب في ذلك ويقوم الطبيب بشرح الحالة وإعطاء الدواء المناسب.

ووفقا لـ سام موبايل فإن النسخة الجديدة من S Health ستمنح خيار الدفع بالبطاقة الائتمانية للأطباء.

جدير بالذكر هنا أن سامسونج تخطط أيضا لإضافة الاتصال بأرقام الطوارئ مباشرة من التطبيق والاتصال بخدمة 911 في الولايات المتحدة.

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