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الكرملين يرفض مزاعم أوباما بأن روسيا غير راغبة في خفض السلاح النووي
دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين

الكرملين يرفض مزاعم أوباما بأن روسيا غير راغبة في خفض السلاح النووي

الخميس، 19 يناير 2017 03:41 م
وكالات

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين” ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن روسيا تختلف تماما مع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما، الذي اتهم روسيا بأنها غير راغبة في خفض إمكاناتها النووية.

وأضاف بيسكوف -في تصريحات بثتها وكالة أنباء “تاس” الروسية- بقوله “لا يمكن أن نتفق مع بيان أوباما.. فالجانب الروسي يدعو دائما إلى خفض السلاح النووي بشكل متناسب ونزيه”.

وأكد المتحدث أن نزع السلاح النووي لا يمكن أن يكون غير متكافئ، كما أنه ينبغي ألا يؤدي إلى انتهاك التكافؤ النووي، الذي يعد مهما للغاية من أجل ضمان الاستقرار والأمن العالميين.

وأضاف بيسكوف “هذا هو السبب في أننا لا يمكن أن نتفق مع هذا (بيان أوباما)، إن الجانب الروسي قد اتخذ دائما موقفا معروفا في هذه القضية”.

وكان أوباما قد كشف أمس الأربعاء إنه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستعداده للمضي في نزع السلاح النووي لكن روسيا لم ترغب في التفاوض.

وأوضح أوباما أنه من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون لديها علاقة جيدة بناءة مع روسيا، مشيرا إلى النهج الروسي الحالي يذكرنا بفترة الحرب الباردة

وأضاف أن التصعيد الروسي من خلال خطابهم العدائي انعكس علي عدة ملفات دولية.. لافتاً إلى أن هناك تدخلا روسيا فى العديد من الشؤون الدولية.

وأشار إلى أن العقوبات التي تم فرضها علي روسيا جاء بسبب تصرفاتها.. مشددا على أن ما قامت به روسيا فى أوكرانيا غير مقبول، حيث تم مهاجمتها بالعنف والقوة، وهو انتهاك للقانون الدولي بشكل صريح.. مؤكدا أن بوتين لم يرغب فى التفاوض حول التسلح النووي.

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