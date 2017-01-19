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ناسا تعتزم زيادة عدد أفراد طاقم المحطة الفضائية الدولية
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ناسا تعتزم زيادة عدد أفراد طاقم المحطة الفضائية الدولية

الخميس، 19 يناير 2017 02:59 م

تنوي وكالة “ناسا” الأمريكية زيادة عدد أفراد طاقم المحطة الفضائية الدولية من 3 أفراد إلى 4 أفراد.

وجاء في بيان نشر على موقع مركز “جونسون” الأمريكي أن “ناسا ” ستوقع مع شركة “بوينغ” اتفاقية نقل رواد الفضاء إلى المحطة الفضائية الدولية ذهابا وايابا بواسطة مركبات “سويوز” الروسية.

وتقضي تلك الاتفاقية بنقل رائد فضاء واحد إلى المحطة في نهاية عام 2017 ونقل رائد فضاء آخر في ربيع العام القادم. ، ما سيزيد من عدد أفراد الطاقم الأمريكي في المحطة إلى 4 أفراد.

يذكر أن “ناسا” لديها اتفاقيات لنقل رواد الفضاء مع شركات تجارية أمريكية أيضا . لكن مركبات الفضاء التي تقدمها تلك الشركات لا تزال قيد التصميم والتصنيع. ومن المستبعد أن تكون تلك المركبات الفضائية جاهزة تماما بحلول عام 2019.

هذا وكانت شركة “روسكوسموس” (الوكالة الفضائية الروسية) قد أعلنت في وقت سابق أن مركبتين فضائيتين من أصل 4 مركبات ستنقل إلى المحطة عام 2017 رائدي فضاء وليس 3 رواد فضاء. ولذلك سيختصر عدد أفراد الطاقم الروسي المؤلف من 3 أفراد ليصبح فردين فقط.

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