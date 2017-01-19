رفع القدرات الانتاجية لعدد من مشروعات قنا

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ قنا عدد من مشروعات الأمن الغذائي المقامة بمنطقة المعنا بالمدينة التي يجري تنفيذها بمعرفة جهاز تعمير جنوب الصعيد وبإشراف من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

تفقد مشروع الصوبات الزراعية الذى يضم 40 صوبة وسيتم استخدام شبكات الري بالتنقيط لزراعتها بالخضروات المختلفة كما سيتم زراعة عدد 2500 شجرة نخيل منهم 1500 نخلة بارحي وعدد 1000 مجدول بمزارع المحافظة وذلك في اطار خطة المحافظة لرفع كفاءة مشروعات الأمن الغذائي وتوفير سلع غذائية صحية وآمنة للمواطنين .

وتابع العمل بمزرعة الاستزراع السمكي بمشروعات الأمن الغذائي والتي تتكون من حوض تحضين وحوضين للتربية وحوض للصرف ومبنى إداري علي مساحة 5 أفدنة بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 4 مليون جنيه والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلي 36 طن سنويا بالتعاون بين محافظة قنا والمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة ” النداء ” مضيفا انه سيتم استخدام فضلات الأسماك وبقاياها كسماد ذو كفاءة تسميدية عالية للتربة حيث تحتوي المزرعة على حظيرة لتربية الأغنام.

رافق محافظ قناة في هذه الجولة المهندسة ايمان بيساده مدير المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية لتنمية صعيد مصر الممول من البنك الدولي والمهندس احمد رضا ممثل جهاز تحديث الصناعة والدكتور وليد بريقع المدير الإقليمي للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة ” النداء “وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.